Secretarias discutem elaboração de projeto técnico para construção de agrovilas em Oiticica

A construção de um plano de trabalho para a elaboração de projeto técnico para as agrovilas que serão construídas para as famílias atingidas pela Barragem de Oiticica foi ponto de pauta entre titular da Secretaria de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária (Seara), Raimundo Costa, o Secretário Adjunto da Secretaria de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do Estado (Semarh), Mairton França e a Subcoordenadora de Projetos e Estudos de Infraestrutura Hídrica (Coinfra) da Semarh, Beatriz Souza. Eles se reuniram nesta segunda- feira (20) para tratar da temática em questão e já irão iniciar a elaboração do projeto técnico, que será encaminhado ao Ministério da Integração.

O Secretário Raimundo Costa explicou que serão construídas agrovilas nos municípios de Jucurutu, São Fernando e Jardim do Seridó e que as áreas para as obras já foram identificadas para dar celeridade ao processo. O Secretário Raimundo Costa informou ainda que a comissão composta pela Seara, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RN (Fetarn), Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários (Seapac), Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Movimento dos Atingidos pela Construção da Barragem já elaboraram as diretrizes gerais que nortearão a concepção do modelo das agrovilas. Ao todo serão reassentadas 112 famílias, que serão distribuídas em três agrovilas.

No próximo dia 18 de dezembro, na Câmara Municipal de Jucurutu, as instituições envolvidas irão se reunir, em uma audiência pública, para dar continuidade à discussão.