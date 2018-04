Secretarias de Administração, Gabinete e Procuradoria têm novos secretários

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

As secretarias municipais de Administração, Gabinete e Procuradoria da Prefeitura de Currais Novos têm novos gestores indicados para as respectivas funções. A advogada Ingred Adely de Araújo Souza assume a Procuradoria Geral do Município; o administrador Hugo Eustenio Galvão de Araújo, a Secretaria Municipal de Administração; e o advogado Rodolfo Barros de Lucena a chefia do Gabinete Municipal.