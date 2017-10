Secretaria Municipal de Saúde de Currais Novos emite nota de apoio à classe da enfermagem após liminar do CFM

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Currais Novos emitiu nota de esclarecimento nesta quarta-feira (18) onde se solidariza com todos os profissionais da enfermagem que tiveram boa parte de suas ações na atenção básica do país suspensas após uma liminar movida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), que interferiu na atuação do profissional enfermeiro. Entre os procedimentos que os profissionais estão proibidos de realizar estão: prescrição de medicamentos; preventivo (Papanicolau); entrega de contraceptivos; solicitação de exames como ultrassom e mamografia (dentre outros); encaminhamento para especialidades médicas; controle de glicemia; realização de testes rápidos de gravidez, HIV, Sífilis e Hepatites; e Baciloscopia (exame do escarro).

A Secretaria informa que todas estas ações mencionadas estão suspensas até que o Ministério da Saúde oriente novas recomendações. “Esperamos que esta decisão seja revertida o mais breve possível para que a população não seja ainda mais prejudicada, e deixamos expressa a nossa solidariedade e total apoio à classe da enfermagem”, afirma a Secretaria Municipal de Saúde.