Secretaria Municipal de Saúde apresenta “Relatório Detalhado do 1º Quadrimestre” de 2018

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Seguindo a legislação e recomendação dos órgãos de controle, a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Currais Novos realizou na manhã desta quinta-feira (20) na Câmara Municipal, a apresentação do “Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior” – RDQA referente aos primeiros quatro meses de 2018, ação esta que é realizada pela SEMSA a cada quadrimestre desde o ano passado.

Na presença dos vereadores, o Secretário Municipal de Saúde, Luciano Oséas, reafirmou a importância da apresentação do relatório para a transparência dos investimentos e planejamento na saúde municipal. “As receitas do município dependem muito do Governo Federal, o que oscila muito a nossa contra partida nos investimentos, mas estamos aqui para apresentar o que fizemos e nosso planejamento para avançarmos mais na saúde”, comentou.

A Assessora de Planejamento da SEMSA, Larissa Araújo, apresentou detalhes do relatório, como a produção de saúde na atenção básica (procedimentos, atendimentos e ações de promoção de saúde), e ações importantes como a capacitação com profissionais da rede sobre saúde da mulher, criação de diversos grupos (qualidade de vida, idosos, cuidadores, etc) em algumas UBS, realização de aulas de educação física itinerantes com profissionais do NASF e o fortalecimento do espaço TERAPICS.