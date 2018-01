Secretaria de Educação lança edital da 1ª Mostra de Projetos de Cultura e Arte

Crédito: ASSECOM/RN

Com o objetivo de fomentar a educação através da cultura e da arte, o Governo do RN, através da Secretaria de Educação e Cultura lançou na última sexta-feira (26) um edital para a realização da 1ª Mostra de Projetos de Cultura e Arte das Escolas da Rede Estadual de Ensino do estado. Todas as escolas da rede, que já desenvolvem projetos na área, podem participar.

As inscrições serão abertas no dia 19 de fevereiro e seguem até o dia 9 de março. Para participar, a escola deve enviar o projeto para a Diretoria Regional de Ensino e Cultura (DIRED) de sua jurisdição, que o reencaminhará para a Coordenadoria de Desenvolvimento escolar – CODESE.

Dentre as modalidades artísticas e culturais que os projetos podem contemplar estão as artes visuais, o teatro, a música e a literatura. A lista de projetos selecionados será divulgada no dia 9 de abril.

Serão 200 projetos contemplados, sendo um por escola. Ou seja até 200 escolas serão contempladas. Cada escola selecionada receberá o incentivo de R$ 3.000,00 para investir na aquisição de materiais dos projetos que estão em desenvolvimento como figurino, instrumento musical ou outro que esteja sendo utilizado.

Para o diretor da Escola Estadual Peregrino Júnior, Jonh Herbert, o edital é muito importante pois motiva ainda mais as escolas a desenvolverem os projetos. “Nós já temos em nossa escola projetos em andamentos. E esse edital estimula a produção cultural, enriquece a educação”, declarou.

ETAPAS

A Mostra será realizada em três etapas. A primeira consiste na execução do projeto na escola através dos recursos oferecidos pelo edital. Já a segunda etapa, considerada a fase regional, será a apresentação dos projetos nas DIREDs, que selecionarão, através de uma comissão julgadora própria, 3 projetos para participarem da Mostra Estadual. Essa última etapa será realizada na cidade de Natal.

“Serão realizadas mostras em cada uma das Diretorias Regionais, ou seja vão acontecer dezesseis mostras. Em cada Dired serão escolhidos até 03 projetos e esses escolhidos virão pra grande mostra, que acontece em agosto, aqui em Natal”, explicou a Secretária de Educação e Cultura do RN, Claudia Santa Rosa.

A comissão julgadora será formada técnicos pedagógicos da Secretaria, professores e técnicos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, além de professores e profissionais especialistas convidados.

Cronograma:

Período de inscrição: 19 de fevereiro a 9 de março de 2018.

Período de seleção dos projetos: 12 a 28 de março de 2018.

Divulgação dos projetos selecionados: 9 de abril de 2018.

Calendário de transferência de recursos: 11 a 13 de abril de 2018.

Execução do projeto na escola: 16 de abril a 21 de junho de 2018.

Mostras Regionais: 30 e/ou 31 de julho de 2018.

Mostra Estadual (Natal): 10 de agosto de 2018 (com 3 projetos escolhidos nas mostras regionais).