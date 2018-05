Seara-RN vai entregar 82 títulos de propriedade de terra em Cerro Corá

Crédito: Zhamara Mettuza – Assessora de Comunicação

Nesta quinta-feira (03), o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária (Seara-RN), vai beneficiar 82 agricultores familiares de Cerro Corá com títulos de propriedade de terra. A entrega será no largo da feira, rua Arnaldo Bezerra, às 9h30, onde o governador Robinson Faria também levará outras ações para o município.

Por meio da Seara-RN será feita também a cessão de um veículo tipo caminhonete para a Polícia Militar utilizar na segurança do município e a doação de 400 livros para a Biblioteca Pública Municipal Vivaldo Pereira.

Desde 2015 já foram entregues quase 3 mil títulos de terra a agricultores familiar do RN, beneficiando mais de 10 mil pessoas. A meta da Seara-RN é totalizar 5 mil títulos até o final deste ano.