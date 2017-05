Seara e Uern dialogam sobre parceria para contratação de bolsistas

Para tratar da parceria de contratação de bolsistas para a Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária (Seara), o titular da Seara, Raimundo Costa, se reuniu com o reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Uern), Pedro Fernandes, e com membros da Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação (FunciteRN), ligada à Universidade, na manhã desta segunda- feira (22).

O grupo dialogou sobre a contratação de 30 bolsistas de pesquisa para a Seara, a serem definidas as áreas de atuação, que serão divididas em nível médio e nível superior. Esta foi a primeira reunião entres as instituições e teve como objetivo detalhar os trâmites necessários para que se firme a parceria.

“Procuramos a Uern por ser uma instituição do nosso estado e por desenvolver com outros órgãos, através da FunciteRN, este trabalho técnico-científico. Estamos muito felizes com a conversa e esperamos que o nosso projeto dê certo o mais breve possível”, afirmou Raimundo Costa.