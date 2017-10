Quando fui convidado para escrever esta coluna ficou estabelecido que seria um espaço de diálogo, como se estivesse na companhia de outras pessoas, conversando sobre assuntos diversos e num cenário qualquer: sala, quarto, cozinha, terraço. Certamente você que está lendo agora pode gostar de altos papos em lugares assim, ou mesmo na calçada, numa cadeira preguiçosa da vovó ou quem sabe até deitado numa rede se balançando. A pauta de hoje parece meio pessoal e talvez egoísta, sem pretensão de ser, pois o tema saudade é comum a todos nós, mas vamos lá!

Saudade é uma palavra muito forte. Remete a falta, ausência, carência e uma série de desdobramentos emocionais na vida das pessoas. Todo mundo sente saudade de alguém ou de alguma coisa. Da infância, do amigo que mudou de cidade, do desenho animado que passava na tv, da gincana que a escola fazia etc. Diante das nossas lembranças, o sentimento é imenso e se faz presente no nosso cotidiano. Não há quem não o sinta.

Quando perdemos fisicamente uma pessoa especial na nossa vida, a saudade não é só melancólica em si, mas é doída, sofrida e demora pra passar. Existe um grande professor pra tudo no mundo que é o chamado tempo. Diz que o tempo cura, ajuda a entender as coisas, alivia as tensões, regula os ânimos exaltados, enfim. Por assim ser meio triste falar sobre o assunto, fica uma sensação deprimente para alguns, não para mim.

Acredito que sentir falta do meu pai, falecido no último dia 12 de setembro, por exemplo, significa que ele foi bom. Simplesmente é isso, a gente tem saudade daquilo que foi bom. Já havia experimentado a morte de amigos e familiares, mas nunca de tão perto. Ele morreu sem que a gente tivesse dimensionado como seria sua não presença entre nós. Um dia de cada vez é um susto que se tem, porque dentro da rotina da família ou no trabalho havia muito sua marca. Jeito de ser, personalidade ímpar, muitas vezes irreverente, era como minha mãe descreve sempre: “parecia uma montanha russa viver com ele”.

A saudade não envergonha nem empobrece ninguém, pelo contrário. Senti-la é sinal de respeito e valorização da história, da memória, da experiência, do valor que tantas outras pessoas tiveram antes de nós. Se estamos vivendo agora é por causa destas. A emoção “baixo astral” é bem-vinda e necessária de vez em quando, pois tem efeito transformador nos indivíduos. A dor da perda gera um incômodo, um desconforto sim, porém aciona reações físico-químicas que repercutem no nosso corpo e na nossa mente, gerando uma situação de escolha que pode mudar tudo.

Quem sente saudade pode escolher entre duas opções: viver profundamente a tristeza e acabar inutilizado, improdutivo, vitimado por uma depressão; ou reagir e inspirar-se nas qualidades de quem se foi para tentar seguir em frente, sendo um agente de coragem e força para o mundo. Por todas as características que meu pai teve e compartilhou com quem conviveu, escolho levantar a cabeça e vislumbrar a beleza do futuro que tanto falava em seus sonhos de projetos. Assim como minha família, resolvo enfrentar o luto que cabe para o momento, chorando muitas lágrimas, mas não limitando o universo tão rico que a vida traz para o nosso aprendizado. Recordar você é também sorrir com sua irreverência, seus repentes. Saudades eternas de você, pai! Muito obrigado!

Siderley Jatobá