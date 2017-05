Sape e Sebrae apresentam projeto Leite & Genética nesta terça (16)

Nesta terça-feira (16), a Secretaria da Agricultura, da Pecuária e da Pesca e o Sebrae apresentam aos prefeitos potiguares o projeto Leite & Genética, que visa aperfeiçoar o padrão genético do rebanho bovino leiteiro do Estado. A apresentação acontece às 8h no auditório da Emater/RN, Centro Administrativo, em Natal.

O projeto consiste em oferecer consultorias tecnológicas com foco na elevação da produção e produtividade da carne e leite bovinos, com subsídio de 70% dos investimentos pelo Sebrae, enquanto o produtor entra com 30%. A entidade está investindo R$ 1,5 milhão e pretende atender em torno de 250 produtores só este ano.

O projeto já está sendo desenvolvido, mas permanece com inscrições abertas para novos produtores até o dia 31 de maio. É preciso ser produtor rural, trabalhar com bovinocultura e comprovar a atividade através de registro rural ou documento equivalente para participar. As inscrições podem ser feitas nos pontos de atendimento do Sebrae em Natal ou no interior: em Assú, Apodi, Caicó, Currais Novos, João Câmara, Nova Cruz, Mossoró, Santa Cruz e Pau dos Ferros.

Desenvolvido há mais de cinco anos, o projeto tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento genético da bovinocultura de leite e corte no Rio Grande do Norte, além de identificar, organizar, estruturar e melhorar de maneira estratégica a oferta de leite e carne. O projeto contempla o CRIATF Leite e Corte, que oferta atendimentos com rufião Móvel e Vaca Móvel, além de inseminação artificial dos bovinos, e o Gene Leite e Gene Corte, que faz a técnica da fertilização in vitro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (84) 3616-7853.