Santa Cruz: UFRN vai inaugurar anexo de aulas no antigo prédio da escola Miguel Lula

Crédito Édipo Natan

O campus de Santa Cruz da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) irá inaugurar nesta sexta-feira, dia 17, o anexo de aulas que foi feito no antigo prédio da Escola Miguel Lula, no Centro de Santa Cruz.

Como a EBSERH ainda não tem recursos para construção de um novo Hospital Ana Bezerra no local, o prédio foi dividido em duas, e uma parte ficou para a ampliação da UFRN e a outra parte para o Hospital Ana Bezerra, que utilizará para arquivo e almoxarifado.

No anexo construído pela UFRN, funcionarão salas de aula, área de convivência, sala de estudos e as clínicas de enfermagem e Psicologia, que será uma clinica modelo, que dará atendimento psicológico a população mais carente do Trairi.

As atividades começarão imediatamente após a inauguração e vão garantir mais conforto para os estudantes, que tem que se deslocar para outros prédios para assistir aula, o que causava transtornos.A obra foi desenvolvida em cerca de seis meses e foram investidos mais de meio milhão de reais, com recursos próprios da UFRN Santa Cruz, para as adequações necessárias para atender melhor os discentes.

Com aulas integradas de todos os cursos no espaço, a expectativa é ainda de maior interação entre os discentes em sua formação acadêmica, aprimorando o processo de ensino/aprendizagem da UFRN Santa Cruz.