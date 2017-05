Santa Cruz participa de congresso nacional de guias de turismo e receberá profissionais da área para conhecer destino turístico local

Natal sedia de hoje até o próximo domingo a 37ª edição do Congresso Brasileiro dos Guias de Turismo, uma feira voltada para todos os guias de turismo do país, que buscam conhecer localidades potenciais de turismo e discutir a área e o trabalho da categoria.

Com o evento sendo realizado no Centro de Convenções de Natal, foram preparados diversos ambientes e um deles é para divulgar os destinos turísticos potiguares, com bases nas atividades que são desenvolvidas em cada região.

Santa Cruz está presente ao evento. Com um estande de 19 metros quadrados, a capital do Trairi está levando os principais equipamentos turísticos da cidade para que os profissionais guias de turismo possam conhecer o destino local.

Mas, além de participa do congresso, Santa Cruz será um dos destinos potiguares que receberá visita de um grupo de guias de turismo em um dos dias de evento, provavelmente no próximo sábado, dia da abertura da festa da padroeira da cidade.