Salão Nobre da Assembleia recebe mostra “Luz para todos”, de Antônio Hare

Crédito da Foto: João Gilberto

“Luz para todos”. Esse é o tema da próxima exposição sediada pelo Salão Nobre da Assembleia Legislativa. A mostra, in memoriam, será lançada nesta terça-feira (12), às 18 horas, e segue até o dia 14, reunindo peças do artista Antônio Hare, falecido em setembro deste ano. A exposição na Casa Legislativa atende solicitação do deputado Fernando Mineiro (PT).

Integrante da comissão coordenadora da mostra, Olympia Bulhões explica que a exposição é resultado do esforço de um grupo de amigos e colaboradores. Segundo ela, o artista prezava pela transformação do lixo em suas obras, “chamando a atenção da sociedade para temas como sustentabilidade e consumismo”, destaca Olympia.

A obra de Antônio Hare, como ele mesmo dizia, “precisa ser observada como possibilidade de transformação”. Ao compor sua arte, o artista utilizava peças encontradas no lixo, nas ruas ou que lhes eram doadas como descartes. O artista costumava afirmar que “a arte precisa ser bela e duradoura”.

A exposição na Assembleia Legislativa marca a terceira mostra individual do artista, que expôs anteriormente “A luz do lixo” e “Sustentarte”. Em “Luz para todos”, Hare faz alusão a chegada da luz elétrica em várias comunidades nordestinas e renova a crença que sempre manteve na possibilidade de transformação das coisas, das pessoas e da realidade ao seu entorno. O lançamento da exposição marca também a data de nascimento do artista, aos 12 dezembro de 1965.

A mostra reúne 59 esculturas que se dividem entre peças utilitárias e decorativas, com destaque para luminárias produzidas com material reaproveitado. Após aberta, a exposição pode ser visitada das 8 às 15 horas, nos dias 13 e 14 de dezembro. A entrada é gratuita.