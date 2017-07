Saiba como o meio político reagiu à condenação de Lula

Confira abaixo reações de parlamentares (em ordem alfabética) ao anúncio da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância da Justiça Federal. Lula poderá recorrer em liberdade.

Álvaro Dias, senador (PR), líder do Podemos no Senado

“A condenação do ex-presidente Lula é histórica. Mostra que a Justiça é igual para todos, inclusive para ex-presidentes da República. Lula é o principal responsável pelo grande escândalo de corrupção no País. Uma condenação esperada, fruto do trabalho da Lava Jato e de Sérgio Moro.”

Carlos Zarattini, deputado (SP), líder do PT na Câmara

“É uma condenação feita por um juiz que participou da investigação, da denúncia e que julgou. Ou seja: é o mesmo que fez todas junto com a sua famosa força-tarefa. É uma decisão que não levou em conta as testemunhas, que não tem nenhuma prova factual de que Lula seja dono desse triplex, a não ser a delação de um empresário preso. Ou seja, um empresário preso há muito tempo e acabou fazendo essa acusação. O que se tenta é simplesmente excluir o presidente Lula, que hoje é o primeiro colocado em todas as disputas, de 2018. Excluir o presidente Lula das próximas eleições.”

Efraim Filho, deputado (PB), líder do DEM na Câmara

“[A condenação de Lula] significa o fortalecimento do combate à corrupção e à impunidade. E é uma lição didática para o cidadão brasileiro, para mostrar que foi o tempo em que os poderosos não enfrentavam a Justiça.”

Gleisi Hoffmann, senadora (PR), presidente nacional do PT

“Sergio Moro prestou contas aos meios de comunicação e à opinião pública que formou contra Lula. Condenou sem provas! Vergonhoso.”

Humberto Costa, senador (PT-PE), líder da minoria no Senado

“É impressionante o que é a Justiça do Brasil nos nossos dias. Uma condenação política porque o objetivo desse magistrado não é acabar com a corrupção, não é tirar do setor público a prática danosa da corrupção. É agir como instrumento político. Ele foi o grande causador do impeachment da presidenta Dilma, com ações espetaculares, midiáticas, histriônicas, criou o clima para que milhões de pessoas fossem às ruas pedir a queda da presidenta Dilma. E quando se trata de tucanos e integrantes de outros partidos, essa sanha justiceira do juiz de Curitiba não se manifesta. Nós não vamos aceitar passivamente que isso aconteça.”

Jandira Feghali, deputada (PC do B-RJ)

“Essa condenação certamente será revertida, porque é uma condenação sem qualquer prova.”

Lindbergh Farias, senador (RJ), líder do PT no Senado

“O Brasil está se transformando numa república de bananas. Vai ficar claro que não houve provas. Nas alegações finais do tal Deltan Dallagnol, ele admite que não há provas. Ele vai discutir em cima de teorias de probabilidade, uma maluquice completa. É a desmoralização por completo do Brasil a nível internacional.”

Ronaldo Caiado, senador (GO), líder do DEM no Senado

“Mais um resultado do excelente trabalho feito pelo juiz Sérgio Moro. O chefe da quadrilha, de todo esse esquema que saqueou o Brasil, foi condenado a nove anos e meio de cadeia por lavagem de dinheiro e corrupção. É a primeira vez que um ex-presidente é condenado por receber propina, usada, por exemplo, para comprar o famoso triplex do Guarujá. E é só o começo. Lula ainda tem mais outros quatro processos em andamento. Justiça sendo feita contra um criminoso que tantos prejuízos trouxe ao Brasil com seu projeto de poder.”

G1, Brasília