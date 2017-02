Rosa Weber é sorteada relatora de ação no TSE que pede cassação do registro do PT

A ministra Rosa Weber foi sorteada nesta quarta-feira (8) relatora de uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pede a cassação do registro do PT.

O TSE também deverá sortear, ainda nesta quarta, os ministros relatores de ações semelhantes sobre o PMDB e o PP.

As ações são baseadas em investigações da Operação Lava Jato, segundo as quais os partidos receberam dinheiro público desviado da Petrobras, via doação de campanha, a título de propina.

A representação contra o PT foi aberta no ano passado pelo presidente da Corte, Gilmar Mendes, e estava parada desde setembro, à espera da definição do relator, responsável por supervisionar o caso.

Nesta terça (7), o plenário do TSE decidiu que relatores desse tipo de ação devem ser definidos por sorteio, sem a remessa automátiva ao corregedor-eleitoral, ministro Herman Benjamin.

Renan Ramalho, G1, Brasília