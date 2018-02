Rodoviais federais e estaduais do RN registraram nove mortes durante Carnaval

Crédito da foto: CPRE

O Rio Grande do Norte teve um trânsito violento neste carnaval. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 27 acidentes e dois mortos; e a Rodoviária Estadual notificou 32 acidentes e sete mortes.

Os balanços foram divulgados nesta quinta-feira (15) pelas forças de segurança. A PRF informou que no caso das sete BRs que cortam o estado, foram registrados 27 acidentes, que deixaram 35 pessoas feridas e dois mortos.

Os números mostram um aumento no número de feridos em relação ao ano passado e uma redução na quantidade de mortos. Em 2017, houve 28 feridos e cinco mortos.

Já o Comando de Polícia Rodoviária Estadual registrou 32 acidentes de trânsito, sendo sete com vítimas fatais.

Fiscalização

O Comando de Polícia Rodoviária Estadual fiscalizou 2.890 veículos, realizando abordagens pessoais à 1.745 condutores; e lavrou 271 autos de infração, com recolhimento de 37 CNH’s e 10 CRLV’s, além do registro de 18 veículos removidos ao Detran.

Ainda durante o período carnavalesco, foram realizados 673 testes de etilômetros, registrando a recusa em se submeter ao teste de 40 condutores, os quais foram enquadrados no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

A PRF informou que durante a operação nas estradas federais foram fiscalizados 4.570 veículos e 5.167 pessoas. 1.752 motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro e 66 deles foram autuados. Também foram registradas 1.928 infrações diversas, das quais 296 por ultrapassagens proibidas. Houve ainda prisão de 38 pessoas, sendo oito por embriaguez e 30 por outros crimes.

Além disso, 1.010 veículos tiveram as imagens capturadas por transitarem em excesso de velocidade. Por não falta do uso de cinto de segurança, 57 autuações foram lavradas – a grande maioria motivada pelos passageiros. Outros 15 motoristas foram notificados por transportarem crianças até sete anos e meio de idade, sem as cadeirinhas. 53 motociclistas também foram autuados por não usarem capacete.