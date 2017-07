Robinson sanciona, em Caicó, Lei que regulamenta produção de queijos artesanais

Nesta quinta-feira, 27, em Caicó, o governador Robinson Faria colocou em vigor a Lei que regulamenta a produção e comercialização dos queijos e manteigas artesanais produzidos no Rio Grande do Norte. O ato de assinatura de sanção da Lei foi realizado no Pátio da Igreja Matriz de Sant’Ana, às 10h30. A Lei é denominada Nivardo Mello.

O governador também vai participar da programação da Festa de Sant’Ana.