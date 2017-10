Robinson prestigia missa em ação de graças pela canonização dos Mártires

O governador Robinson Faria e a secretária da Sethas, Julianne Faria, participaram na manhã desta segunda-feira (16), na Basílica de São Pedro, em Roma, de uma missa em ação de graças pela canonização dos Mártires de Cunhaú e Uruaçú. A celebração foi presidida pelo presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Sérgio da Rocha.

Caravanas de fiéis do Rio Grande do Norte que foram à Roma acompanhar a canonização dos novos santos também prestigiaram a missa.

O Arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, esteve presente na celebração e durante a fala de encerramento, agradeceu a Robinson Faria, em nome da igreja, pela presença e empenho no processo de canonização dos santos potiguares. “Nosso agradecimento pelo apoio estrutural às celebrações que ainda vão ocorrer no Rio Grande do Norte, a organização da Cantata dos Mártires e ações relativas ao turismo religioso”, destacou o arcebispo.

Robinson ressaltou a importância do momento para o estado a partir da apresentação de 30 novos santos pela Igreja Católica. “O Rio Grande do Norte está dando um salto importante para intensificar o turismo religioso, atraindo novos fiéis e visitantes a conhecer um pouco mais de nossa história”, disse o governador. Durante a celebração, Robinson Faria e Julianne Faria ainda participaram do ofertório.

ASSECOM/RN