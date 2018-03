Robinson planeja pedir intervenção federal na segurança como fez RJ

Crédito CÉSAR SANTOS

O governador Robinson Faria (PSD) está decidido a pedir intervenção federal no sistema de segurança do Rio Grande do Norte, pegando como exemplo a intervenção no Rio de Janeiro.

O pedido deve ser apresentado ao presidente Michel Temer (MDB) nesta quinta-feira (1º de março), por ocasião do encontro de governador no Palácio do Planalto para debater a crise na segurança pública do País.

Robinson entende que perdeu a batalha para fazer valer o seu único discurso de campanha em 2014, que foi a promessa de combater a criminalidade e estabelecer o quadro de segurança no Estado.

O fracasso está estampado nos números. O RN vem batendo recordes de assassinatos desde o segundo ano do governo Robinson. A crise ficou ainda mais aguda em 2017 do primeiro ao último mês do ano.

Em janeiro, uma rebelião na Penitenciária Alcaçuz, em Nísia Floresta, terminou com 26 presos mortos e degolados. Foi preciso a presença da Força Nacional para restabelecer a ordem, mesmo assim, as facções criminosas continuaram e continuam dando as ordens.

Em dezembro, o Rio Grande do Norte viveu duas semanas de terror, com cerca de 90 assassinatos e mais de 700 ações criminosas como assaltos, arrastões, arrombamentos, roubos, etc. Os bandidos se aproveitaram do aquartelamento de policiais militares, civis e bombeiros, em protesto ao atraso de salários.

Como não há mais tempo para dá uma resposta positiva à população, Robinson Faria aposta numa possível intervenção federal para restabelecer a ordem e amenizar o desgaste do seu governo.

A Governadoria, porém, ainda não admite a decisão do governador. Há uma corrente contrária, argumentando que um pedido de intervenção seria a assinatura da incompetência do governador, como está acontecendo com o governador Pezão no Rio de Janeiro.