Robinson inaugura Restaurante Popular em Alexandria

Crédito: Assecom-RN

O governador Robinson Faria inaugurou na manhã desta sexta-feira (16) o 33º Restaurante Popular do RN, no município de Alexandria, na região Oeste potiguar. Robinson destacou a importância do programa. “Estou aqui para fazer não só a entrega de um equipamento, mas para melhorar a vida das pessoas e são essas obras que eu mais estimo”, pronunciou ao lembrar que a cidade, assim como o estado, vem sofrendo com a seca há sete anos.

Para marcar a inauguração, o governador convidou todos os cidadãos presentes para almoçar com ele na nova unidade.

O local, que já abrigava o Café Cidadão desde agosto de 2017, passa a oferecer a população alexandriense uma boa opção de alimentação farta e nutritiva sob o custo simbólico de R$1. O Restaurante Popular – localizado na rua Padre Izídio Gomes, 369, no Centro da cidade – abre de segunda a sexta, das 11h às 14h, com uma oferta média de duas mil refeições por semana.

Para esta unidade, o Governo do RN investe mais de R$ 613 mil por ano, oriundos dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecope), com a contratação de uma empresa responsável por administrar o local, desde a reforma do prédio à contratação dos funcionários.

Um investimento que garante o direito humano do senhor Alvani Pereira, 66 anos, de ter uma alimentação adequada. “Vou almoçar sempre aqui. Acho que não vou mais nem fazer feira”, disse.

Assim como o senhor Alvani, Luzinete Maria Martins, 56 anos, também só vê benefícios com a abertura da unidade. “Eu trabalho recebendo diária, todo dia tenho que ir para casa almoçar na correria e agora posso comer bem e tranquila”.

A prefeita Jeane Ferreira agradeceu a iniciativa do Governo e enumerou algumas das ações que o Estado trouxe para a cidade, como o Café Cidadão, o Microcrédito do Empreendedor, melhorias na infraestrutura local, como a instalação de um semáforo e adequação de estradas, a Operação Vertente para amenizar as consequências da seca e investimentos na área da segurança. “Alexandria não tem o que se queixar do Governo, que muito tem feito pela cidade”, afirmou.

EXPANSÃO DO PROGRAMA

De acordo com o secretário de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), Vagner Araújo, garantir a segurança alimentar das pessoas é uma das prioridades do governo estadual. “Essa é uma das iniciativas que o governador mais se entusiasma. É uma oportunidade das pessoas se alimentarem de forma adequada. Onde há o restaurante popular há aplausos da população. Pois ele atende a todos de diversas formas, sobretudo das pessoas que estão em risco de vulnerabilidade social. Mas também tem outra estratégia. Atinge as mães, as mulheres donas de casa que muitas vezes não tem tempo para outras atividades, como estudar, fazer um curso, trabalhar. Traz uma verdadeira libertação para essas mulheres”, declarou o secretário.

Além de Alexandria, oito restaurantes já foram inaugurados por Robinson Faria. Coordenada pela Sethas, a rede de restaurantes já está presente nos municípios de Natal (Centro Administrativo, Alecrim, Planalto, avenida Pompéia e Igapó), Mossoró (Centro, Alto de São Manoel, Santo Antônio e UERN), Assu (Centro e Frutilândia), Currais Novos, Caicó, Macaíba, Pau dos Ferros, Parelhas, Areia Branca, Extremoz, Ceará-Mirim, Macau, Santa Cruz, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, João Câmara, Parnamirim, Jardim de Piranhas, Canguaretama, Jucurutu, Santo Antônio, São Miguel, Apodi e São José de Mipibu.

A expectativa é que a expansão continue ainda neste ano. Segundo Vagner, o processo licitatório de novas unidades está finalizado e as empresas estão em fase de contratação para iniciar a instalação do programa em novos municípios como Touros, Goianinha, Caraúbas, Baraúna e Cerro Corá, além da ampliação da rede em algumas cidades que já contam com a iniciativa.

Com as novas unidades haverá um aumento de 224 mil refeições por mês, o que totalizará em 672 mil almoços mensais em todo o Rio Grande do Norte.

A arrecadação obtida nos Restaurantes Populares vai para o custeio do Programa Transporte Cidadão. Assim, com o aumento dos restaurantes haverá a possibilidade de expandir os transportes para mais municípios.

Estiveram presentes na inauguração a prefeita de Alexandria, Jeane Ferreira, demais prefeitos da região, além de vereadores e lideranças.