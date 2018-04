Robinson Faria está entre os 11 governadores que pediram para visitar Lula na cadeia em Curitiba

Crédito da foto: Reprodução – BLOG DO CÉSAR SANTOS

O governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD), compõe um grupo de 11 governadores, incluindo todos do Nordeste, que pediu autorização à 13ª Vara Federal de Curitiba para visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde ele cumpre pena desde a noite do último sábado (7).

O documento é assinado pelo senador Roberto Requião (MDB-PR) e pede que a visita seja feita hoje (10), a partir das 14h.

Entre os governadores que pretendem ir a Curitiba estão Renan Filho (Alagoas), Rui Costa (Bahia), Camilo Santana (Ceará), Flávio Dino (Maranhão), Paulo Câmara (Pernambuco), Ricardo Coutinho (Paraíba), Wellington Dias (Piauí), Robinson Faria (Rio Grande do Norte), Belivaldo Chagas (Sergipe), além de Fernando Pimentel (Minas Gerais) e Tião Viana (Acre).

O pedido inclui também o senador Lindbergh Farias (PT-PB), a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR); o vice-presidente nacional da legenda, Márcio Costa Macedo e o ex-deputado do PT do Paraná Angelo Vanhoni.

O documento foi enviado ontem (9) à 13ª Vara, mas ainda será analisado pela juíza federal substituta Carolina Lebbos, titular na 12ª Vara Federal, especializada em execução penal.

Nas eleições de 2016, quando Robinson se elegeu governador, ele teve o apoio do PT e a participação do ex-presidente Lula na campanha. Inckusive, a senadora Fátima Bezerra (PT) foi eleita dividindo palanque com Robinson.

O PT participou do governo Robinson por dois anos, com o controle da Secretaria de Educação e de outras pastas. O deputado Fernando Mineiro (PT) foi o líder do governo na Assembleia Legislativa.

Os petistas só se afastaram do governo Robinson quando o partido do governador, o PSD, fechou apoio ao impeachmento da ex–presidente Dilma Rousseff (PT). Inclusive, o deputado federal Fábio Faria, filho do governador, votou pela cassação do mandato da petista.