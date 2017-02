Robinson Faria cumpre agenda no Seridó amanhã (16)

O governador Robinson Faria cumpre agenda administrativa na região do Seridó na próxima quinta-feira (16). A primeira parada será no município de Jucurutu, a partir das 10h30, com a entrega dos cheques do Programa Microcrédito do Empreendedor e assinatura de contratos de unidades habitacionais de Barra de Santana. A programação segue com a inauguração do Restaurante Popular em Jardim de Piranhas às 13h. Durante a tarde, a partir das 15h30, o governador segue para Caicó e visita o Hospital Regional do Seridó com a assinatura da Ordem de Serviço para reforma e adequações da rede de urgência e emergência. No local, também serão entregues cadeiras de rodas para pessoas com deficiências físicas cadastradas no CRI. Ainda em Caicó, às 17h, Robinson Faria assina as ordens de serviços do Teatro Adjunto Dias e do Centro de Comercialização do Artesanato (Casa da Coletoria). Será ativado também o Centro Integrado de Operações Móvel da Segurança Pública.