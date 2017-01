Robinson Faria cumpre agenda em Mossoró

Nos próximos três dias, o Governo do RN realizará uma série de ações administrativas na segunda maior cidade do Estado, Mossoró, incluindo as áreas social, de saúde, segurança, educação, econômica, entre outras. A inauguração de um novo restaurante popular, visita a hospitais, apresentação do Ronda Cidadão estão entre as iniciativas.

O governador Robinson Faria convocou secretários para que entreguem projetos que já vinham sendo desenvolvidos e dialoguem com a sociedade mossoroense para atender às prioridades do município. “O governo vem entregar a Mossoró projetos realizados a partir de reivindicações da capital do Oeste e ações de iniciativa do nosso Governo que trarão benefícios ansiados pela população”, declarou o governador.

Confira, abaixo, a agenda de trabalho do Governo do Estado em Mossoró a partir desta quarta:

AGENDA OFICIAL – MUNICÍPIO DE MOSSORÓ

DATA: 11/01/2017 (quarta-feira)

10h – Entrega da obra da reforma do terminal do aeroporto de Mossoró.

10h40 – Visita à Central do Cidadão.

11h – Inauguração do Café do Trabalhador na Central do Cidadão.

12h – Inaugurações do Laboratório do IPEM e da sede do PROCON na Central do Cidadão.

13h – Almoço de trabalho da CAERN.

15h – Evento na Estação das Artes.

– Entrega de viaturas e equipamentos para EMATER e IDIARN e distribuição de sementes e mudas pela SAPE para pequenos agricultores da região.

– Assinatura de Termo de Cooperação de Pesquisa e Extensão Rural entre a EMATER e a UFERSA

– Repasse de convênios do projeto piloto nas áreas da agricultura irrigada, apicultura e cajucultura para assentamentos e sítios de Mossoró e outras cidades da região.

17h30 – Apresentação do Programa Ronda Cidadã à imprensa (Local: Hotel Vila Oeste. Avenida Pres. Dutra, 870 – Ilha de Santa Luzia)

DATA: 12/01/2017 (quinta-feira)

9h – Visita ao Hospital Regional Tarcísio Maia para entrega de tomógrafo e assinatura do Protocolo de Intenções da Alta Complexidade com o município de Mossoró.

10h – Visita ao Hospital Rafael Fernandes.

11h30 – Visita à Regional de Saúde para início do recadastramento pela SETHAS dos postos de distribuição do Programa do Leite e entrega de equipamentos aos usuários cadastrados pelo CRI.

13h30 – Almoço com prefeitos. Local: Município de Areia Branca.

16h00 – Visita à sede da POTIGÁS.

17h30 – Inauguração das novas instalações da JUCERN.

19h – Inauguração do Restaurante Popular (Local: Rua Zeca Cirilino, 2604 – Santo Antônio)

DATA: 13/01/2017 (sexta-feira)

9h – Entrega do prédio do Centro Estadual de Educação Profissional Tecnológica de Mossoró, assinatura do Decreto que cria o referido Centro e assinatura do edital para o processo que selecionará os gestores dos novos sete centros do estado.

10h – Entrega da obra da reforma da Escola Cardeal Câmara que passa a funcionar em tempo integral.

10h30 – Audiência com diretores da Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – ADUERN.

11h – Participação do evento Vila Cidadã com ações integradas para atendimento à população. Local: Campo de Futebol da Estrada da Raiz – Santo Antônio.

13h – Almoço de trabalho do IDEMA e SETHAS. Será feita a apresentação das novas instalações do prédio do IDEMA que funciona no Centro da cidade que passará a contar o Posto Avançado da Central do Cidadão. Local: Hotel Vila Oeste.

16h – Entrega dos cheques do Programa Microcrédito do Empreendedor. Local: Ginásio Pedro Ciarlini.