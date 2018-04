RN tem redução de mais de 13 mil linhas de telefonia móvel em fevereiro

Crédito da foto: EBC/Arquivo

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou em fevereiro 3.504.188 linhas móveis no Rio Grande do Norte. O número é 0,39% menor do que registrado em janeiro deste ano, que apresentou 3.517.809 linhas de telefonia móvel.

Ainda de acordo com o órgão, em 12 meses, a redução do serviço móvel pessoal no estado é de 247.123 linhas móveis. Em fevereiro do ano passado, o RN registrava 3.751.311 linhas. A queda no período é de 6,69%.

Na comparação com o mês anterior, seis estados da Região Norte apresentaram crescimento no número de linhas móveis em fevereiro: Amazonas, Amapá, Maranhão, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Os demais estados registraram queda.

Em 12 meses, três estados apresentaram crescimento nas linhas móveis: São Paulo com adição de 232.965 linhas (+0,38 %), Amazonas com aumento de 32.233 linhas (+0,93%), e Roraima com acréscimo de 7.148 linhas (+1,49%). Os demais apresentaram redução.