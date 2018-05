RN registra queda de mais de 15% nos homicídios em relação a 2017

Segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira, 18, pelo Observatório da Violência do Rio Grande do Norte (Obvio), em 2018 o número de homicídios caiu 15,3 % em relação ao mesmo período do ano em 2017. De acordo com o Obvio de 1 de janeiro de 2017 a 17 de maio o Estado registrou 944 assassinatos, já neste mesmo período em 2018 o número caiu para 800 homicídios.

No entanto se comparado com o mesmo período nos anos de 2015 e 2016, o ano atual apresentou aumento dos crimes que resultam em morte, em 2015 o RN marcou 535 mortes violentas, e em 2016 esse número aumentou 35,1%, contabilizando 723 homicídios. De 2017 para 2016 a alta foi de 30,6%, e de 2015 para 2018 o aumento foi de 49,5%.

O Observatório ainda contabilizou a média diária de homicídios nesse período nos 4 últimos anos, 2017 apresentou a média mais elevada com 6,8 homicídios por dia, seguido de 2018 com 5,84, 2015 foi o ano que apresentou o menor índice com 3,91 mortes violentas, e em 2016 com a média foi 5,28. O Obvio contabiliza homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e outras condutas dolosas que resultem em morte.