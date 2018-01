RN registra o fim de semana mais violento do ano com 33 homicídios

Crédito da foto: Reprodução

O último final de semana no Rio Grande do Norte foi o mais violento de 2018. De acordo com o Observatório da Violência Letal Intencional (OBVIO), entre a noite da sexta-feira (26) e a noite deste domingo (28), 33 pessoas foram assassinadas no estado.

Segundo o instituto que contabiliza e analisa crimes contra a vida, o RN já soma 190 mortes violentas nestes primeiros 29 dias do ano. A média é de 7 casos por dia.

As cidades que mais registraram homicídios foram: Natal (7), Extremoz (6), Mossoró (3). Com dois homicídios aparecem Patu, São Gonçalo do Amarante e Boa Saúde. Caiçara do Norte, Assu, Coronel Ezequiel, Canguaretama, Parelhas, Alto do Rodrigues, Macaíba, Serra do Mel, Tangará, Guamaré e João Câmara contabilizaram um homicídio, cada.

Os três homicídios na Capital do Oeste ocorreram entre a tarde de sexta-feira e a tarde de domingo. Na tarde da sexta-feira, 26, Alexandre Cesar Praxedes Menezes, de 43 anos de idade foi morto com mais de 30 tiros de pistolas. O crime aconteceu dentro do bar da Preta, na Rua Vicente Fernandes no bairro Doze Anos. Alexandre era empresário do ramo de peças e serviços para carros. Ele foi a 17ª morte violenta do ano em Mossoró.

Já o 18º homicídio ocorreu por volta das 15 horas do sábado, 27. João Batista da Costa Neto, 30 anos, foi baleado dentro de um bar e morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento do bairro. Ele residia na Rua Jaen Menescal, no bairro Belo Horizonte.

Na tarde deste domingo, 28, o preso de justiça Thalysson Davi Gomes da Silva, 22 anos, morreu com cerca de 20 tiros às margens da RN 015, na comunidade rural de Barrinha, em Mossoró. O homem tinha deixado a Cadeia Publica e seguia para casa. Foi o 19º homicídio do ano em Mossoró.

Ainda de acordo com o Obvio, este fim de semana registrou o mesmo número de mortes dos finais de semana que mais registraram homicídios na história do RN. Em 2017, três finais de semana tiveram 33 homicídios. A exceção foi o fim de semana de 13 a 15 de janeiro de 2017, que registrou 44 assassinatos, incluindo os 26 mortos durante o massacre de Alcaçuz.