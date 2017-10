RN faz sua 1a Conferência Estadual de Vigilância em Saúde

Tendo como tema central “Direito, Conquistas e Defesa de um SUS Público de Qualidade”, tem início, na próxima segunda-feira (23), a 1a Conferência Estadual de Vigilância em Saúde do RN, que será presidida pelo secretário de Saúde do Estado, George Antunes, e coordenada pelo integrante do Conselho Estadual de Saúde (CES), Francisco Batista. O evento será de 23 a 25/10, no Praiamar Hotel, em Ponta Negra.

Participarão da conferência 600 profissionais, sendo 400 delegados com direito a voz e voto, destes, 50% representam usuários do SUS, 25% profissionais de saúde e 25% são de prestadores de serviços. Os delegados foram eleitos nas etapas municipais e regionais das conferências que foram realizadas durante os meses de agosto e setembro em todas as regiões do Estado. A conferência estadual é a última etapa preparatória para a Conferência Nacional de Vigilância em Saúde (CNVS), que irá acontecer em Brasília, no final de novembro.

“A conferência de vigilância tem como principal objetivo propor diretrizes para a formulação da Política Nacional de Vigilância em Saúde e o fortalecimento de ações de Promoção e Proteção à saúde do povo brasileiro”, afirma Francisco Júnior, Coordenador da CEVS.

A programação do primeiro dia terá início às 16h, com a mesa de abertura, em seguida será proferida a conferência magna “Política Nacional de Vigilância em Saúde e o fortalecimento do SUS como direito à proteção e promoção da saúde”, proferida por Wladimir Nunes Pinheiro.

O 2º dia da conferência será às 8h e contará com duas mesas. A primeira discorrerá sobre o Subeixo 1 – O Lugar da Vigilância em Saúde no SUS, e o Subeixo 3 – Saberes, Práticas, processos de trabalhos e tecnologias na vigilância em saúde.

A segunda mesa tratará dos subeixos 2 – Responsabilidades do Estado e dos governos com a vigilância em saúde e subeixo 4 – Vigilância em saúde participativa e democrática para enfrentamento das iniqüidades sociais em saúde. As duas mesas serão seguidas de debate com a plenária. No turno vespertino os participantes se dividirão em grupos de trabalho.

No último dia da conferência ocorrerá a plenária final para eleição das propostas de diretrizes para formulação da Política Nacional de Vigilância em Saúde, e a eleição dos delegados que representarão o estado no Conferência Nacional de Vigilância em Saúde.