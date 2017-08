RN é apresentado oficialmente como sede da Campus Party 2018

Já pode separar a barraca que o Rio Grande do Norte foi apresentado como sede da edição 2018 da Campus Party. O governador do Estado, Robinson Faria esteve nesta quinta-feira (10), em Salvador (BA), onde a feira está acontecendo e oficializou a edição potiguar em abril do próximo ano, no Centro de Convenções, em Natal. O chefe do Executivo estadual visitou a feira ao lado dos secretários de Estado, Tatiana Mendes (Gabinete Civil), Vagner Araújo (Gestão de Projetos) e Juliska Azevedo (Comunicação). A comitiva também contou com a presença do representante da Câmara Municipal do Natal, vereador Sueldo Medeiros.

“A Campus Party Natal, no Centro de Convenções, beira mar, será um evento belíssimo e de grande importância para a juventude potiguar. Estou aqui hoje para convidar a todos campuseiros do Brasil e do mundo para nos encontrarmos em Natal. Vamos colocar Natal na rota das cidades inteligentes e humanas, da inovação e criatividade”, destacou Robinson no palco Feel the Future, local onde ocorrem as principais palestras do Campus Party Bahia, que está sendo realizado na Arena Fonte Nova até o próximo domingo (13). Assim como o RN, essa é a primeira vez que a capital baiana vai sedia o evento.

O governador aproveitou a ocasião e sorteou entre os participantes da Campus Party Bahia um ingresso com barraca de camping e passagem para o Festival potiguar, oferecidos pela organização do evento baiano. A vencedora foi a estudante de Ciências da Computação, Alice Costa, natural de Aracaju.

Ao lado, também, do presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia, e o embaixador do Campus Party no Brasil, Dino Lincoln, que também é professor da UFRN, o governador visitou todas as áreas do congresso, inclusive a Open, que é aberta à visitação do público em geral, com diversos estandes com inovação, robótica, workshops e diversas ações na área de tecnologia. Robinson se encontrou com empresários e estudantes natalenses entusiasmados com a notícia de que a próxima Campus Party será em Natal.

Prevista para abril, a edição potiguar foi formalizada em julho deste ano quando foi assinada a carta de compromisso para realização do evento após uma série de reuniões entre o governo, através do Gabinete Civil, e o Fórum de Reitores, professores universitários, Câmara Municipal e Prefeitura do Natal. A expectativa da organização é uma média de 45 mil pessoas participem e visitem o festival no RN.

Campus Party

Organizado pelo Instituto Campus Party em 2009 com o objetivo de incentivar as áreas cultural, educacional, desenvolvimento tecnológico e de inclusão digital, o festival é considerado uma das maiores experiências tecnológicas do mundo. No Brasil, já aconteceu em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Pato Branco (PR), Recife e Salvador.

A cada edição, o evento conta com programações 24 horas durante cinco dias. Os participantes pagam ingresso para acampar no local e participar de maratonas de inovação, parcerias para aplicativos e outros projetos com foco em tecnologia. A programação inclui troca de conhecimento, conteúdo e informação por meio de experiências tecnológicas, palestras, debates e workshops.