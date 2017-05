RN é 1° colocado no Nordeste em vacinação contra a gripe

O Rio Grande do Norte ocupa o 1° lugar no Nordeste em número de pessoas vacinadas na campanha contra a gripe deste ano. Os dados foram coletados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, e colocam o Estado na primeira posição com 46,76% do público alvo já vacinado. Neste sábado (13) aconteceu o “Dia D” de mobilização contra a gripe e a campanha se estende até o próximo dia 26 de maio.

O estado de Sergipe ocupa a segunda colocação do Nordeste, com 44,62%, e Pernambuco a terceira posição com 44,00%. Neste ano a meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários para a vacinação, diferente dos anos anteriores em que a meta era de vacinar apenas 80% deste público. Para o RN a estimativa é vacinar 863.335 pessoas.

Na Região Metropolitana de Natal, o município que atingiu melhor número é o de Macaíba, com 58,79%, seguido por Extremoz (55,71%), Parnamirim (52,07%), São Gonçalo do Amarante (46,04%) e Natal (42,33%).

Os grupos prioritários para a vacinação da Influenza são os indivíduos com 60 anos ou mais de idade, as crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), as gestantes, as puérperas (até 45 dias após o parto), os trabalhadores da saúde, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. Também foram incluídos para a vacinação, neste ano, os professores das escolas públicas e privadas que estejam atuando em sala de aula.