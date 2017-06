RN aposta no turismo regional durante evento em Salvador

Mesmo após recente divulgação de aumento no número de turistas estrangeiros e no acumulado geral do fluxo turístico, o Estado potiguar tem mantido a estratégia de promoção dos destinos em várias frentes e uma delas é o fortalecimento do turismo regional. Por isso marca presença em mais uma edição da Brazil National Tourism Mart (BNTM 2017), que este ano acontece em Salvador, Bahia.

Especializada em promoção e comercialização de viagens aos destinos do Nordeste, a BNTM teve início ontem (8) e segue até amanhã. Representam o Rio Grande do Norte a subsecretária da Setur RN, Solange Portela, a gerente de Promoção Internacional da Emprotur, Nayara Santana, e a diretora de Marketing da Emprotur, Suyane França. A participação do RN se dá com recursos do Governo Cidadão mediante contrato de empréstimo com o Banco Mundial.

“A BNTM é um dos mais tradicionais eventos turísticos internacional do país e reuni compradores dos principais mercados emissores mundiais e vendedores de produtos e serviços brasileiros, principalmente aqueles da própria região, que realizam negócios durante encontros comerciais agendados. Então é importante que estejamos na linha de frente para negociar com esses vendedores”, ressaltou o secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar.

“Teremos rodadas de negócios, com forte presença de buyers (operadores internacionais) e suppllers (empresários locais) no evento. É mais uma oportunidade de apresentarmos nossas ofertas e manter o RN na vitrine dentro e fora do Nordeste”, completou Solange Portela.

FORNATUR – Paralelo à BNTM 2017, a subsecretária participará de mais uma edição do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), que acontece na Fecomércio Bahia. Na pauta, discussão sobre repasses financeiros aos municípios turísticos e participação dos Estados na Abav 2017.