Rio Grande do Norte perde mais de 251 mil linhas móveis em 12 meses

Crédito da foto: Divulgação/Anatel

O Rio Grande do Norte registrou 3.468.648 linhas móveis em operação no mês de agosto de 2018, informou na tarde desta segunda-feira, 1º, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Segundo o levantamento, em 12 meses o estado perdeu 251.944 linhas móveis. Em agosto do ano passado, o RN registrava 3.720.592 em operação.

De acordo com a Anatel, o país registrou 234,37 milhões de linhas móveis em operação no mês de agosto de 2018, queda de 7,80 milhões em 12 meses (-3,22%). Na comparação entre agosto de 2018 e julho de 2018, a redução foi de 383 mil (-0,16%).

As linhas móveis pós-pagas são 94,98 milhões em agosto de 2018, crescimento de 11,30 milhões (+13,50%). E as pré-pagas são 139,39 milhões, redução de 19,10 milhões (-12,05%). De cada 100 linhas móveis no país, 59 são pré-pagas e 41 pós-pagas.

Na comparação entre agosto de 2018 e agosto de 2017, os únicos estados que apresentaram crescimento no número de linhas móveis foram Roraima, mais 35 mil (+7,23%), Amazonas, mais 174 mil (+5,08%), Amapá, mais 32 mil (+4,49%) e Espírito Santo, mais 57 mil (+1,51%).

Os números da telefonia móvel estão disponíveis no Portal da Agência Nacional de Telecomunicações.