Reunião do Conselho Municipal de Turismo discutiu inventário cultural e novas tecnologias no turismo

O Conselho Municipal de Turismo de Currais Novos realizou na manhã desta quinta-feira (01) no auditório da CDL, reunião ordinária com os membros para a discussão de diversos temas importantes para o desenvolvimento do setor no município, encontro este que contou com a participação de representantes do poder público, UFRN, IFRN e SEBRAE. Para a Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SEMTUR) Ana Albuquerque, “é muito importante as discussões e reuniões do conselho para a tomada de decisões e planejamento do turismo na cidade”.

Entre os temas abordados durante o encontro, o inventário cultural do município e as novas tecnologias para um “turismo inteligente”. A Professora Doutora em Museologia, Gabriela Bon, apresentou uma proposta para o inventário e tombamento do patrimônio cultural do município, que deverá contar com o apoio da sociedade, artistas, estudantes e pesquisadores; e o coordenador de turismo do SEBRAE RN, Yves Guerra, mostrou os “destinos inteligentes” como uma nova forma de desenvolver o turismo no Estado.