Reunião do Conselho Municipal de Turismo destacou projetos educacionais e calendário de eventos para 2018

A última reunião do Conselho Municipal de Turismo de Currais Novos que aconteceu na manhã desta quarta-feira (06) no auditório da CDL destacou os projetos e atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Turismo e as diversas ações do trade turístico que fomentaram a atividade no município no ano. Para a Secretária Municipal de Turismo, Ana Albuquerque, o ano de 2017 foi de muitos avanços. “Desenvolvemos diversos projetos importantes e apoiamos os diversos eventos, o que contribuiu para o fortalecimento do turismo na cidade”, comentou Ana.

A Assessora de Atividades Operacionais da SEMTUR, Janaina Medeiros, apresentou o projeto “Geoparque Seridó, um olhar no âmbito educacional”, que foi desenvolvido com crianças da Escola Municipal Ausônio Araújo com o objetivo de destacar a importância ambiental, turística e econômica dos 4 geossítios do município. Os alunos declamaram cordéis sobre o Geoparque Seridó, onde abordaram a história e curiosidades, e exibiram geoprodutos. Alunos do curso de Turismo da UFRN apresentaram o “Calendário de Eventos 2018”, onde destacaram as principais festas realizadas em Currais Novos ao longo do ano. Ao final, o advogado e ex-Vice-Prefeito, João Gustavo, que é aluno do curso de especialização em história dos sertões pela UFRN/CERES, apresentou o projeto “História dos Sertões”, que vem realizando pesquisas no município