Reunião de planejamento da Festa de Sant’Ana 2018 aconteceu nesta quinta, 01

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Festa de Sant’Ana de Currais Novos celebra este ano sua 210ª edição com uma grande programação social e religiosa que acontecerá de 16 à 26 de julho, e todo o planejamento da festividade começou a ser discutido em reunião na manhã desta quinta-feira (01) na Prefeitura Municipal com a participação do Prefeito e Vice-Prefeito, Odon Jr e Anderson Alves, do Padre Erivan Primo, e do Presidente da CDL, Anderson Azevedo. Também participaram da reunião os secretários municipais Francisco Medeiros (Gabinete), Ana Albuquerque (Turismo), os coordenadores Socorro Góes (Turismo), Carlos Medeiros (Fundação Cultural), o diretor administrativo da CDL, Lucemar Júnior, o secretário da CDL, Rudson Cunha, e Daguia, da comissão organizadora da festa.

Para Odon Jr, o empenho da equipe da Prefeitura é muito importante para o sucesso da festa. “Esta é uma festa religiosa histórica e de grande importância para o município, e iremos nos empenhar para realizarmos uma grande celebração”, comentou. Durante a reunião, o Padre Erivan lembrou que a cada ano a festa cresce mais. “A Festa tem uma grande importância para a cidade, e o planejamento é fundamental”, comentou. Dentre os eventos inseridos na programação, a Feirinha, Cavalgada, Missa do Vaqueiro, Festa da Nostalgia, Jantar e o Pavilhão com shows musicais.