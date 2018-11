Resultado da consulta eleitoral para reitor é divulgado

ASCOM – Reitoria/UFRN

A Comissão Eleitoral do Processo de Consulta à Comunidade Universitária para Escolha de Reitor e Vice-Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) anunciou às 22h35 desta terça-feira, 13, o resultado da consulta que escolheu o futuro reitor da instituição. A chapa 1 – ‘Nossa UFRN’, representada pelos professores José Daniel Diniz Melo e Henio Ferreira de Miranda, obteve 8.988 votos de um total de 9.537 votantes.

O último ato da Comissão será na próxima reunião do Conselho Universitário, na segunda-feira, 19, quando será feito o relato do processo de consulta. Cabe ao Consuni o encaminhamento da lista tríplice para o Ministério da Educação (MEC), com a nomeação para o cargo de reitor sendo realizada pela Presidência da República. O novo reitor assume a gestão da UFRN para um período de 4 anos, a partir de maio de 2019.