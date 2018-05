Residente da UFRN que atua em Currais Novos terá apoio do SEBRAE no desenvolvimento de app’s de saúde

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O desenvolvimento de aplicativos que ajudem na melhoria da qualidade de vida das pessoas e contribuam para uma melhor estratégia de ações na atenção básica foi um dos projetos premiados pelo SEBRAE RN como uma das iniciativas inovadoras do “1º Programa de Desenvolvimento de Negócios e Impacto Social”. Criado pelo residente da UFRN e cirurgião-dentista, Rodolfo Lira, o projeto receberá recursos para o aperfeiçoamento dos aplicativos. O plano de execução para o uso dos App’s “UP Saúde” e “Epidemic” foi discutido em reunião nesta quinta-feira (17) com o Prefeito Odon Jr e o secretário municipal de saúde, Luciano Oséas.

“Esta conversa teve como objetivo firmar um plano de execução e desenvolvimento destes aplicativos que irão auxiliar na rede de atenção básica do município”, disse o Prefeito Odon Jr, que elogiou a iniciativa e afirmou que será um grande avanço na rede de saúde municipal. De acordo com o residente, o app “UP Saúde” tem o objetivo de integrar os usuários com o SUS e ter acesso, por exemplo, à agendamento de consultas. O “Epidemic” baseia-se em um mapa interativo em que a população poderá marcar locais com focos do aedes aegypti. Nos aplicativos também será possível que a população tenha acesso á Ouvidoria do SUS, enviando sugestões e críticas.