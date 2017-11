Residente da UFRN apresenta ao Prefeito Odon Jr aplicativo para celular que tornará atendimento nas UBS mais eficiente

Aproximar os pacientes às Unidades Básicas de Saúde, ampliar o acesso e a qualidade da assistência prestada à população e tornar o atendimento mais eficiente são alguns dos benefícios propostos pelo projeto “UPSaúde Aplicativo – A Saúde na palma das suas mãos”, aplicativo para celulares e tablets criado pelo cirurgião-dentista residente da Escola Multicampi de Ciências Médicas – EMCM da UFRN, Rodolfo Lira, que apresentou o projeto ao Prefeito Odon Jr na manhã desta terça-feira (31). De acordo com Rodolfo, os testes da nova ferramenta voltada à saúde terão início em novembro e, após sua implantação, o aplicativo será gerenciado pela equipe multidisciplinar da residência e pelos profissionais das UBS de Currais Novos.

“O intuito do aplicativo é usar a tecnologia para integrar usuários com o sistema de saúde, e basta o cidadão acessar as informações de onde ele se encontra para ter a sua disposição ferramentas ativas de saúde, acolhimento e assistência sem fila, sem burocracia, sem nenhum tipo de constrangimento”, disse Rodolfo. Com o aplicativo será possível, por exemplo, a TeleConsulta com profissionais de saúde, agendamento de consultas e a educação saúde por meio de folhetos online e vídeos, além da disposição de outras informações. “Muito importante para nossa saúde uma ferramenta como essa que irá ajudar a nossa assistência à saúde”, disse o Prefeito Odon Jr, que parabenizou Rodolfo Lira pela iniciativa.