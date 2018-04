Representante de Riacho da Cruz é eleita Miss Rio Grande do Norte

A estudante e modelo Monique Sandrelly Rêgo é a Miss Rio Grande do Norte 2018, consagrada na noite desta terça-feira (10), em Natal.

Monique é representante de Riacho da Cruz, município encravado na região do Alto Oeste. A sua beleza e desenvoltura superaram candidatas que representaram todas as regiões do Estado.

A noite de terça-feira, para Monique Rêgo, teve dupla comemoração: a conquista da faixa de miss e o aniversário de 24 anos.

Monique Rêgo é natural de Umarizal, município também do Alto Oeste, mas residiu em Riacho da Cruz por 10 anos, antes de mudar para Natal.

A representante de Riacho da Cruz e do Alto Oeste, agora vai com a torcida do Rio Grande do Norte disputar o posto de Miss Brasil 2018.