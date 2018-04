Release do “SEMINÁRIO SERIDOENSE DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS”

A ACD – Associação Curraisnovense de Diabetes promove o “SEMINÁRIO SERIDOENSE DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS” no sábado, dia 28 de abril de 2018. O Seminário acontecerá no Auditório do IFRN – Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O Seminário contará com palestra abordando o cuidado e prevenção de feridas na pessoa com diabetes, coberturas especiais, informações sobre a doença e outros assuntos. Será emitido certificado de 08 horas ao final do Seminário. NÃO FIQUE DE FORA!

As inscrições terão seu inicio na próxima segunda-feira, dia 09, estendendo-se até a quarta-feira, dia 25 de abril, na sede da ACD – Associação Curraisnovense de Diabetes, situada na AV. Cândido Dantas, 570, no Parque Dourado, em Currais Novos/RN.

A Assessoria do evento:

JULIANNY BARRETO FERRAZ

Enfermeira Presidente da Comissão de Curativos do HUOL, Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Professora da Pós Graduação de Enfermagem em Dermatologia e Tratamento de Feridas da Universidade Potiguar, Especialista em Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente, Especialista em Epidemiologia para Serviços Hospitalares pelo MEC/NESC, Especialista em Formação Pedagógica em Educação Profissional na Área de Saúde e Enfermagem Especialista em Enfermagem Dermatológica pela Sociedade Brasileira de Enfermagem em Dermatologia.

SIMONE MARIA DA SILVA

Enfermeira, graduada pelo Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN); Pós- graduanda em Enfermagem em Dermatologia e Tratamento de Feridas pela UNP/Laureate International Universities e Membro da Comissão de Curativos do Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL.

MACYRA CELLY DE SOUSA DE SOUSA ANTUNES

Bacharel em enfermagem pela Universidade Estácio-Ponta Negra; Membro da Comissão de Curativos do Hospital Universitário Onofre Lopes; Professora Mediadora e Formadora do polo EAD do Instituto Federal do Rio Grande do Norte(IFRN). Pós Graduanda da Especialização em Tecnologias educacionais e Educação a Distância do IFRN. Aluna Especial do Mestrado em Biologia Parasitaria.

Investimento:

Estudante: R$ 20,00

Profissional: R$ 40,00

Documentos Necessários:

Para comprovação os estudantes devem levar para o ato da inscrição RG, CPF e declaração da escola técnica ou da faculdade, declarando que o mesmo é discente naquela instituição de ensino.

Para os profissionais deverão apresentar RG, CPF e carteira profissional emitido pela instituição representativa (COREN, CRM e/ou outro).

Informações:

Na página www.facebook.com/acdcurraisnovos ou pelo telefone (84) 99906.7011 e pelo E-mail: acd.curraisnovos@gmail.com