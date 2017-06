Reitores discutem com a Assembléia Legislativa apoio à pesquisa potiguar .

O Fórum de Reitores do Rio Grande do Norte se reúne nos próximos dias 6 e 7, em Natal, em torno da seguinte pauta: na terça, 06, a discussão será na Sala de Reuniões do Gabinete da Reitora da UFRN, sobre as Formas de apoio à pesquisa e à pós-graduação das instituições de ensino superior (IES) do Rio Grande do Norte. Como convidado, estará Uílame Umbelino Gomes, Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte (FAPERN).

Na quarta-feira, 07, os participantes do Fórum, o presidente da FAPERN e os parlamentares da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) estarão a partir das 9h na sede do poder legislativo, ocasião em que vão debater o orçamento destinado à ciência e tecnologia no Estado do Rio Grande do Norte.

(Sirleide Pereira – Ascom-Reitoria/UFRN)