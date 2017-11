Reitora da UFRN comunica ao Prefeito Odon Jr sobre projeto de instalação do curso de C&T em Currais Novos

Criar um polo tecnológico em Currais Novos a partir da instalação do curso de C&T – Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN é um dos projetos que estão sendo discutidos pela Universidade para o município seridoense, como afirmou o Prefeito Odon Jr nesta segunda-feira (30) após um encontro com reitora da UFRN, Ângela Paiva, durante a 32ª edição do Seminário Motores do Desenvolvimento, que aconteceu no auditório da FIERN em Natal e teve como tema “Impactos da crise hídrica no Rio Grande do Norte”.

O Prefeito Odon Jr disse que a reitora confirmou a finalização de um estudo e projeto elaborado pelo Vice-Reitor, José Daniel, para a criação de um curso de “Ciência e Tecnologia” para o Campus da UFRN em Currais Novos, com perspectiva para a instalação, no futuro, de cursos de engenharias, buscando assim iniciar um fortalecimento de um polo tecnológico em Currais Novos. “Essa é uma luta que venho acompanhando de perto por entender que o crescimento da UFRN em Currais Novos colabora com o fortalecimento da nossa juventude e com o desenvolvimento do nosso município”, disse o Prefeito. O projeto foi apresentado para a direção e professores do Campus Currais Novos e, tendo a confirmação, a proposta é que o curso já esteja disponível no ENEM 2018 e com aulas previstas para início de 2019.