REGAR E REPOR SÃO SINÔNIMOS DE VITALIDADE E QUALIDADE DE VIDA.

Se você quer compreender a fisiologia humana, faça uma analogia com a natureza. Como pertencemos ao reino animal, iremos dar uma esticadinha ao reino vegetal e assim entenderemos o que acontece com o vegetal e o ser humano. Perguntam-me sobre a menopausa e se há necessidade de reposição hormonal e, como resposta, sempre dou-lhes exemplo comparando o ser animal com o vegetal e seguindo as leis naturais do universo, digo-lhes: – Imaginem uma plantinha dentro de um jarro recebendo, todos os dias, uma pequena porção de água necessária para sua sobrevivência, que circulará e transportará os elementos primordiais para o seu bom funcionamento.

Experimentem deixar de regá-la e vejam o que acontece com ela. Agora comparem com uma mulher entrando na menopausa quando ela deixa de receber os hormônios femininos produzidos pelos ovarios, necessários ao funcionamento das principais funções vitais.

Comparada à plantinha, que quando deixada de ser regada ressecam suas folhas devido à perda de clorofila; a mulher resseca sua pele e seus cabelos perdem a coloração natural devido a perda da melanina e suas unhas tornam-se quebradiças assim como os galhos dos vegetais se quebram com facilidade.

Os fogachos (calores), frequentes na maioria das mulheres na menopausa, são comparados à terra que quando ressecada, emana mormaço. A plantinha deixa de produzir flores (órgão sexual) e a mulher reclama perda da libido.

Assim como os galhos que se desidratam e se quebram com facilidade, os ossos se descalcificam e as fraturas tornam-se frequentes. A plantinha se curva e diminui de tamanho e a mulher também se curva, devido a iniciação do processo de cifose(encurvamento da coluna vertebral) e ambas iniciam o processo de envelhecimento.

Assim sendo, ao voltar a ser regada, a terra esfria, a plantinha se reconstitui com o ganho de folhas verdes, caule viçoso, hidratado e

recupera seu encanto com o aparecimento das flores, que com sua diversidade de cores e aromas agradáveis, atraem insetos para auxiliarem no processo da fecundação. E a mulher, quando feito a reposição hormonal, seus cabelos tornam-se viçosos, hidratados e exuberantes, a pele se hidrata e as unhas ganham resistência. Os ossos retém cálcio e tornam-se mais resistentes. Os fogachos desaparecem levando consigo o mal estar, desânimo, insônia, cefaléia e depressão. Sua libido se recupera e sua feminilidade se torna evidente.

Fazendo essa analogia entre vegetais e animais sentimo-nos certos de que, assim como a plantinha precisa de água para seu bom funcionamento e sua vitalidade, a mulher necessita de RH (reposição hormonal) para lhe proporcionar um melhor funcionamento do seu organismo e portanto, melhor qualidade de vida.

Dr. Jodinaldo Lucena