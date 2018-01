Redução do volume na Armando Ribeiro suspende abastecimento em 4 cidades

Crédito da foto: Júnior Santos/Tribuna do Norte

A redução do volume de água na barragem Armando Ribeiro Gonçalves provocou a suspensão no abastecimento da adutora Médio Oeste. Com isso, os municípios de Paraú, Triunfo Potiguar, Campo Grande e Janduís estão com abastecimento suspenso.

A previsão é que o serviço executado pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) seja concluído na próxima segunda-feira (22).

Na semana passada, duas cidades que também eram abastecidas pela adutora Médio Oeste, Patu e Messias Targino entraram em colapso de abastecimento porque o sistema não consegue mais atender os dois municípios.

Segundo a Caern, a área da captação da Médio Oeste já avançou várias vezes dentro da barragem Armando Ribeiro há seis anos. Com a diminuição do volume da barragem, o ponto de captação irá avançar 100 metros para chegar a um local viável para o abastecimento. O trabalho na captação possui dificuldades técnicas. Isto porque o ponto é de difícil acesso para máquinas e transporte de equipamentos.

Ainda de acordo com o órgão, o local virou um alagadiço e a Caern terá que fazer o acesso para chegar a um local com maior profundidade de água e instalar o flutuante com as bombas para captação de água.