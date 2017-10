Rede estadual de ensino conquista o maior número de escolas finalistas no Prêmio

Após a conclusão dos trabalhos da etapa Rio Grande do Norte, o Comitê Estadual responsável pelo Prêmio Gestão Escolar 2017 divulgou a classificação das 33 escolas finalistas. Neste ano, a rede estadual de educação conta com 26 unidades de ensino entre as melhores avaliadas pelo comitê. A Escola Estadual Monsenhor Walfredo Gurgel (que atende turmas do ensino fundamental e médio), do município de São Fernando, integrante da 10ª Diretoria Regional de Educação e Cultura conquistou o 2º segundo lugar do prêmio, seguindo a escola Professora Trindade Campelo, da Rede Municipal de Educação de Currais Novos que ficou com o 1º lugar.

A premiação dá visibilidade a algumas escolas que se destacaram, colocando-as como referência para que, diante de exemplos bem-sucedidos, outras se sintam estimuladas a avançar em seus projetos e, ano a ano, observar resultados positivos na aprendizagem dos alunos e na satisfação de todos os envolvidos.

O processo de escolha destas escolas aconteceu após criterioso processo de análise, como relata Edmilson Simplício, coordenador estadual do prêmio e técnico da SEEC: “Para chegar nesse resultado visitas foram realizadas nas escolas e foi conferida a consistência das informações prestadas nos questionários da autoavaliação”. A análise desenvolvida por cada escola não serve apenas como elemento para participação no prêmio, mas como um importante instrumento de transformação. “Ela contribui para o processo de melhoria contínua da gestão escolar, pela elaboração de planos de ação”, completou Simplício.

A escola estadual Monsenhor Walfredo Gurgel apresentar boas práticas de gestão focadas na melhoria da aprendizagem, com um projeto político pedagógico com a função de especificar os objetivos em termos de formação do alunado. “Só com a definição de aonde se quer chegar a equipe consegue projetar as ações ao longo do ano letivo – e o diretor pode definir quem assume a responsabilidade pelo acompanhamento e pela execução de cada projeto e lutar para garantir as condições necessárias para que eles se concretizem”, destacou Edmilson.

O primeiro lugar, escola Professora Trindade Campelo, da Rede Municipal de Educação de Currais Novos se permite um trabalho coletivo, realiza também a autoavaliação dos seus profissionais. O projeto pedagógico norteia todas ações do trabalho escolar, em constante atualização e vivo, de forma que tem provocado situações diversas com a equipe escolar para que as ações pedagógicas estejam pautadas sob a filosofia da escola, traçada conjuntamente no ato de sua elaboração.

As 15 escolas com melhor colocação (ver lista abaixo) serão homenageadas com o diploma “Escola Destaque e Liderança Estadual em Gestão Escolar”, a ser entregue no dia 20 de dezembro em cerimônia na Secretaria de Educação. A diplomação será realizada durante o Seminário Estadual de Boas Práticas e Sucesso Escolar, que compartilhará experiências destas escolas entre os gestores norte-rio-grandenses.

Fase Nordeste

Nos dias 9 e 10 de novembro a Secretaria de Educação do RN realiza, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o Seminário Regional de Premiação do Prêmio de Gestão Escolar – etapa Nordeste. Durante o evento, que reunirá secretários de Educação e escolas de todos os estados do Nordeste, serão premiadas as melhores instituições de ensino da região.

Saiba mais

O Prêmio Gestão Escolar, realizado desde 1998 pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), estimula a melhoria da gestão das escolas públicas. O Prêmio busca reconhecer boas práticas, incentivar o aprimoramento dos processos de gestão e promover ações que possibilitem a troca de experiências entre gestores, multiplicando boas estratégias.

O exercício de reflexão e planejamento proposto pelo Prêmio Gestão Escolar (PGE), possibilita que as equipes gestoras se deparem com seus avanços e os pontos de atenção e reflitam sobre as relações que estão se desenvolvendo na escola. Com isso, será possível identificar o que é preciso fazer para que os processos de ensino se aproximem, cada vez mais, do que a comunidade escolar considera uma educação de qualidade.

Confira as escolas finalistas do Prêmio Gestão Escolar – Etapa RN

1º Lugar – E. M. Professora Trindade Campelo – Currais Novos – 9ª DIREC

2º Lugar – E. E. Monsenhor Walfredo Gurgel – Ens. Fundamental e Médio – São Fernando – 10ª DIREC

3º Lugar – E. M. Prof. Francisco de Assis Varela Cavalcanti – Natal – 1ª DIREC

4º Lugar – E. E. Barão do Rio Branco – Ens. Fundamental – Parelhas – 9ª DIREC

5º Lugar – E. E. Professora Maria Arioene de Souza – Ens. Médio – Campo Redondo – 7ª DIREC}

6º Lugar – E. M. Professora Luzanira Maria da Costa Cruz – Parnamirim – 2ª DIREC

7º Lugar – E. M. Joana Dantas de Moura – Pilões – 15ª DIREC

8º Lugar – Unidade de Educ. Infantil Adalgiza Fernandes Moreira – Mossoró – 12ª DIREC

9º Lugar – E. E. Antonio de Azevedo – Jardim do Seridó – 10ª DIREC

10º Lugar – E. E. Juscelino Kubitschec – Ens. Fundamental e Médio – Açu – 11ª DIREC

11º Lugar – E. E. Francisco Camilo de Souza – Ens. Fundamental – Nísia Floresta – 2ª DIREC

12º Lugar – E. E. Professora Maria Zenilda Gama Torres – Apodi – 13ª DIREC

13º Lugar – E. E. de Tempo Integral Dr. Manoel Dantas – Ens. Fundamental – 1ª DIREC

14º Lugar – E. E. Professora Firma F. de Oliveira – 3ª DIREC

15º Lugar – E. E. Prof. Edgar Barbosa – Ceará-Mirim – 5ª DIREC

16º lugar – E. E. Estudante Ronald Neo Junior – Almino Afonso – 14ª DIREC

17º Lugar – E. E. Professora Josefa Sampaio – Natal – 1ª DIREC

18º Lugar – E. E. 20 de Setembro – Olho d’Água do Borges -14ª DIREC

19º Lugar – E. E. E.E. Praxedes Martins – Ensino Fundamental – Itaú -13ª DIREC

20º Lugar – E. E. Rosa Pignataro Ensino – Fundamental E Médio – Nova Cruz – 3ª DIREC

21º Lugar – E. E. Tristão de Barros – Ens. Fundamental e Médio – Currais Novos – 9ª DIREC

22º Lugar – E. E. Acadêmico Mauro Abrantes – Ensino Fundamental -Tenente Ananias -15ª DIREC

23º Lugar – E. E. Presidente Roosevelt – Parnamirim – 2ª DIREC

24º Lugar – E. E. Prof. Raimundo S. Costa – Ens. Fund. e Médio – São José do Seridó -10ª DIREC

25º Lugar – E. E. Professora Clotilde M. Lima – Taipu – 5ª DIRECTTY

26º Lugar – E. E. Quintino Bocaiuva – Ensino Fundamental – Santa Cruz -7ª DIREC

27º Lugar – E. E. Senador Dinarte Mariz – São Paulo do Potengi – 4ª DIREC

28º Lugar – E. M. Angelina Aurina da Silva – Campo Redondo – 7ª DIREC

29º Lugar – E. M. Professor Jose Luiz Rodrigues – Lagoa de Pedras – 3ª DIREC

30º Lugar – E. E. Padre Sátiro Cavalcanti Dantas – Mossoró – 12ª DIREC

31º Lugar – E. E. Mauricio Freire – Ensino Fundamental, Médio e EJA – São Paulo do Potengi – 4ª DIREC

32º Lugar – E. E. Cel. Antonio do Lago – Touros – 5ª DIREC

33º Lugar – E. E. Rafael Godeiro – Rafael Godeiro – 14ª DIREC

ASSECOM/RN