Reajuste de até 2,84% no preço de medicamentos passa a valer a partir de hoje

Crédito da foto: EBC

Começa a valer a partir deste sábado, 31, a alta de 2,84% no preço dos medicamentos vendidos com receita. A adequação autorizada pelo governo federal foi publicada na edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) da última quinta-feira, 29, em resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed).

A cada ano, o governo define um valor para o reajuste. Em 2018, será de 2,09%, 2,47% ou 2,84%, dependendo do medicamento. Os índices ficaram abaixo da inflação de 2017, que foi de 2,95%.

Isso não provoca aumentos automáticos nem imediatos nas farmácias e drogarias, de acordo com o Sindusfarma (Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo). Segundo a entidade, cerca de 13 mil tipos de medicamentos disponíveis no mercado devem ser atingidos pelo reajuste.