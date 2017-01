Radialista é assassinado em Grossos

Após o ano inteiro de 2016 sem mortes violentas, foi registrado na manhã de quarta-feira (11), o primeiro homicídio do ano de 2017 em Grossos.Antônio Cesar Leal da Silva, 43 anos, solteiro, funcionário público municipal de Grossos. Além de trabalhar como Agente de Saúde, era locutor, músico e trabalhava no programa de rádio FM 104,3 de segunda a sábado trazendo informações sobre o governo municipal. Ainda não se sabe o motivo do assassinato. Segundo informações, a vítima estava saindo de sua residência quando foi surpreendido por elementos que efetuaram vários disparos de arma de fogo, provavelmente calibre 12.