Radares nas rodovias federais no RN voltam a funcionar neste sábado, diz DNIT

Crédito da foto: Ilustrativa DNIT

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) informa que os radares nas rodovias federais que cortam o Rio Grande do Norte voltam a funcionar a partir deste sábado, 23.

No último dia 15, o órgão anunciou a desativação de todos os equipamentos de controle de velocidade instalados nas vias federais.

A justificativa do DNIT para a suspensão a restrição orçamentária que havia sido imposta pelo governo federal ao departamento.

Diante disso, como uma maneira de cortar gastos e não comprometer as finanças do órgão, os radares acabaram sendo cobertos com sacos pretos para que parassem de ter efetividade.