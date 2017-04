R. Alves prepara o lançamento do seu terceiro livro

Depois do lançamento do seu primeiro livro de poesia SERTÃO AMOR E VIOLA, que teve o prefácio de Monsenhor Ausônio, e do segundo PORQUÊ que teve prefácio de José Lucas de Barros, R. Alves vem maias maduro, mais consciente para o seu terceiro livro. ASSIM SOU EU. Mais intimista e mais corajoso nas suas narrativas. O primeiro poema traz o título do livro.

*ASSIM SOU EU*

Sou extremamente ocupado,

Pelos afazeres de ofício, totalmente levado,

Assim sou eu.

Apesar de tudo, ninguém me consegue afligir, contristar,

Não sou de fingir, ou vociferar,

Assim sou eu.

Não gosto de escarmentar,

Não sou divergente ou dissidente do meu destino,

Não sou falaz, omisso, nefasto, cretino,

Não sou de incensar-me,

Não mereço encômio,

Não sou anjo nem demônio,

Não tenho mérito algum.

Não sou tosco ou sem vontade,

É que minha hereditariedade colocou-me neste lugar comum.

No entanto deixarei marcas pelas estradas da vida,

O meu sangue se perpetuará na minha geração,

E legal ou não,

A minha presença será sentida.

Pra que nasceu no nada,

Foi criado com quase nada,

Quase nada aprendeu

Pouco viveu no sentido de viver a vida quando na infância,

Poder escrever um livro,

Mesmo sem ornatos,

É uma prova de não ser rude,

É mostrar atitude,

E perseverança.

E se hoje os fatos mostram que não sou lúgubre ou inamistoso,

Fazem-me orgulhoso.

Na vida não sou perrengue ou pertinaz,

Sou contra a guerra e a favor da paz,

Um tanto devoto,

Um pouco ateu,

Assim sou eu.