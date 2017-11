Quase 100 municípios com risco de surto de dengue, zika e chikungunya

Crédito da foto: EBC

O último Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) divulgado na tarde desta terça-feira, 28, pelo Ministério da Saúde aponta que 97 municípios no Rio Grande do Norte em situação de risco de surto de dengue, zika e chikungunya.

Isso significa 58,08% dos municípios que enviaram os dados para o relatório. Ainda de acordo com a Saúde, 22 cidades tiveram desempenho satisfatório, o que corresponde a 13,3%, e 73 estão em situação de alerta (44,24%). Segundo o órgão, 165 das 167 cidades potiguares enviaram dados sobre o estudo.

Os municípios em risco são: Acari, Açu, Afonso Bezerra, Alexandria, Almino Afonso, Antônio Martins, Areia Branca, Bodó, Brejinho, Caiçara do Norte, Campo Redondo, Caraúbas, Carnaubais, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Espírito Santo, Florânia, Frutuoso Gomes, Guamaré, Japi, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Lajes, Lucrécia, Macau, Marcelino Vieira, Montanhas, Mossoró, Nova Cruz, Ouro Branco, Paraná, Paraú, Parazinho, Passa e Fica, Patu, Pau dos Ferros, Pedro Avelino, Pendências, Poço Branco, Portalegre, Pureza, Rafael Godeiro, Riachuelo, Rodolfo Fernandes, Santa Cruz, Santana do Seridó, Santo Antônio, São Francisco do Oeste, São João do Sabugi, São Miguel, São Rafael, São Tomé, São Vicente, Serra de São Bento, Serra do Mel, Serra Negra do Norte, Tangará, Tibau, Várzea, Passagem, Pedra Grande, Pedra Preta, Pilões, Porto do Mangue, Pureza, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Riacho de Santana, Rio do Fogo, Rodolfo Fernandes, Ruy Barbosa, Santa Maria, Santana do Seridó, São Bento do Norte, São Bento do Trairi, São Fernando, São José do Seridó, São Pedro, Senador Eloi de Souza, Serra de São Bento, Serrinha, Serrinha dos Pintos, Severiano Melo, Sítio Novo, Taboleiro Grande, Taipu, Tibau, Timbaúba dos Batistas, Triunfo Potiguar, Várzea, Venha-Ver, Viçosa e Vila Flor.

O estudo indica 357 municípios brasileiros em situação de risco de surto de dengue, zika e chikungunya. Isso significa que mais de 9% das cidades que fizeram o levantamento tinham altos índices de larvas do mosquito. No total, 3.946 cidades de todo o país fizeram o levantamento.

Além das cidades em situação de risco, o LIRAa identificou 1.139 municípios em alerta, com índice de infestação de mosquitos nos imóveis entre 1% a 3,9% e 2.450 municípios com índices satisfatórios, com menos de 1% das residências com larvas do mosquito em recipientes com água parada. Entre as 17 capitais que o Ministério da Saúde recebeu informações sobre o LIRAa, estão com índices satisfatórios os municípios de Macapá (AP), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), Teresina (PI), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Palmas (TO). As capitais com índices em estado de alerta, são: Maceió (AL), Manaus (AM), Salvador (BA), Vitória (ES), Recife (PE), Natal (RN), Porto Velho (RO), Aracajú (SE) e São Luis (MA). As capitais Belém (PA), Boa Vista (RR), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Brasília (DF) e Rio Branco (AC) não informaram os dados ao Ministério da Saúde.

Os dados, relativos até 11 de novembro, foram apresentados pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, nesta terça-feira (28), em Brasília. Na ocasião, também foi lançada a campanha publicitária de combate ao mosquito Aedes aegypti.