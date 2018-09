Quarto secretário de Saúde Pública do governo Robinson Faria pede exoneração

Crédito CÉSAR SANTOS/ foto: Assecom/RN

O Diário Oficial do Estado, edição desta quinta-feira (20), publica o ato de exoneração do secretário de Saúde Pública do RN, Pedro Cavalcanti Filho.

O substituto não foi nomeado. A Sesap está sem titular.

É o quarto titular da Secretaria de Saúde exonerado na gestão Robinson Faria. Ou seja, a pasta teve uma média de mais de um secretário por ano.

Antes de Pedro Cavalcanti comandaram a Sesap/RN: médico Ricardo Lagreca, em seguida a médica Eulália de Albuquerque e depois George Antunes.

Robinson trocou de secretário de Saúde como se troca de camisa, por gravidade, os problemas aumentam na pasta e agravaram a crise na assistência à saúde da população.