Quarta plenária do “Orçamento Participativo” acontecerá nesta segunda, 10, no Quandú

A Prefeitura Municipal de Currais Novos convida a população que reside na Comunidade Quandú e em outras adjacentes como Totoró, Trangola, Namorados, entre outras, para participarem nesta segunda-feira (10) às 19h, da Plenária do “Orçamento Participativo” que acontecerá na Associação das Mulheres Produtoras Rurais do Quandú.

O “Orçamento Participativo” é um processo democrático de participação no qual a Prefeitura compartilha com o povo a responsabilidade pela definição de suas ações prioritárias para que a distribuição de recursos públicos municipais aconteça de acordo com as necessidades da população. Para 2018, a gestão municipal disponibilizará R$ 200 mil reais para que a população decida como aplicar estes recursos em 3 ações concretas.

